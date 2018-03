Far Cry 5

Immer mehr aktuelle Titel setzen auf eine stärkere Online-Verzahnung und zwingen euch dabei sogar eine Anbindung ans Netz zu haben, selbst wenn ihr nur eine Einzelspieler-Kampagne zocken wollt. Wie sieht es diesbezüglich bei Far Cry 5 aus?

Nur noch wenige Tage, dann steht der neue Shooter Far Cry 5 in den Läden. Der neue Teil der bekannten Reihe wird seinen Fokus auch wieder auf eine Singleplayer-Kampagne legen. Daher stellt sich die Frage: Verlangt Ubisoft einen Online-Zwang, selbst wenn ihr nur als Einzelspieler unterwegs sein wollt?

Die Antwort auf diese Frage wurde nun geklärt und fällt für die heutige Zeit überraschend erfreulich aus. Um die vollständige Kampagne des Titels zu zocken, wird es demnach nicht erforderlich sein, dass ihr ständig online seid. Diese kann solo also auch offline gezockt werden, wie Ubisoft nun im Gespräch mit den Kollegen von GameSpot bekräftigte. Für die Online-Komponenten sowie auch den kooperativen Spielmodus wird in Far Cry 5 aber natürlich eine Internetverbindung vorausgesetzt.

Im gleichen Interview unterstrichen die Macher noch einmal in Person von Executive Producer Dan Hay, dass es zwar keine Lootboxen, sehr wohl aber Mikrotransaktionen geben. Letzteres ist nicht verwunderlich, schließlich setzte Ubisoft auch in Assassin's Creed: Origins bereits auf solche. Alle Spielinhalte können aber auch durch pures Zocken aufgesammelt werden. Die optionalen Mikrotransaktionen können den Prozess, alle (kosmetischen) Gegenstände zu sammeln, aber beschleunigen, wenn euch danach ist.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.