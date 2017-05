Da ist er: Der erste richtige Trailer zu Far Cry 5. Erst gemächlich, dann actionreich und brutal zieht uns Ubisoft in die Machenschaften der fanatischen Sekte Eden's Gate hinein. Auch einige Features aus älteren Teilen sind zurück.

Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, findet ihr in Far Cry 5 heraus, dass eure Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden’s Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Völlig unvorbereitet werdet ihr in einen Machtkampf hineingezogen. Eure Aufgabe besteht fortan darin, die sorgfältig vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate zu durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um euch selbst und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Belagert und abgeschnitten vom Rest der Welt, müsst ihr euch mit den Bewohnern von Hope County zusammenschließen und gemeinsam den Widerstand bilden. Während eurer Reise könnt ihr in Flugzeuge steigen und Kultanhänger in Luftkämpfe am Himmel von Hope County verwickeln. Während ihr Mitglieder des Kults aufspüren und Ressourcen zum Überleben sammelt, könnt ihr euch hinter das Steuer amerikanischer Muscle Cars, Big Rigs, Geländewagen und Boote setzen. Fahrzeuge bieten zudem Schutz vor Angriffen wilder Tiere oder dienen als gute Möglichkeit, schnell zu entkommen.

Zu eurem Arsenal gehören Waffen wie Gewehre und Granaten sowie Nahkampfwaffen, etwa ein Vorschlaghammer oder Baseballschläger. Zusätzlich können Spieler bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern oder, ähnlich wie in Far Cry Primal, Tiere einsetzen. Spezialisierte Tiere wie Bären oder Pumas unterstützen euch in eurem Spielstil

Far Cry 5 wird zudem den Map-Editor zurückbringen. Mit ihm könnt ihr eine eine unendliche Anzahl von Schauplätze erstellen und darin zu spielen. Der Map-Editor wird neue Features enthalten, die eine neue Dimension für die von Spielern erschaffenen Inhalte hinzufügen.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar für PC, PS4 (Pro), Xbox One, Project Scorpio. PS4- und Xbox-One-Besitzer werden beim Kauf des Spiels ein kostenloses Far Cry 5 Skin-Paket erhalten.