Ubisoft veröffentlicht mit "Hours of Darkness" heute einen neuen DLC zum Shooter Far Cry 5, doch dank des Arcade-Modus können sich Spieler zwischenzeitlich auch gut selbst unterhalten. Das beweist nun mal wieder ein YouTuber, der kreativ geworden ist.

Der Spieler namens "D4RKDEATH" hat sich etwas kreativ beschäftigt, bis Ubisoft den offiziellen neuen DLC "Hours of Darkness" zu Far Cry 5 veröffentlicht. Im Arcade-Modus ist er kreativ geworden und hat sich nun des originalen Jurassic Park - bekannt aus dem Kult-Kinofilm aus dem Jahr 1993 - angenommen.

Wie ihr auf dem unten folgenden, sehenswerten Video zu Gesicht bekommt, hat er im Arcade-Modus Einiges an Zeit investiert, um die wichtigsten Orte aus dem Film in Far Cry 5 nachzbauen. Unter anderem sind das Besucherzentrum oder die T-Rex-Kuppel zu sehen. Selbst einige Easter Eggs mit Referenzen zu ikonischen Sci-Fi-Streifen von Steven Spielberg hat der Nutzer eingebaut.

Das sehenswerte Ergebnis ist nicht das Erste seiner Art in Far Cry 5. Schon vorher zeigten sich Nutzer des Arcade-Modus kreativ und haben beispielsweise populäre Karten aus Call of Duty oder Counter-Strike: Global Offensive nachgebaut. Auch das Familienhaus der Bakers aus Resident Evil 7 oder das Startgebiet von Resident Evil 2 samt Kendo's Waffen-Shop wurden detailgetreu erschaffen.

Unseren aktuellen Far Cry 5 - Hours of Darkness DLC Test könnt ihr übrigens hier nachlesen, bevor ihr euch in den neuesten Zusatzinhalt zum populären Shooter für PC, PS4 und Xbox One stürzt.