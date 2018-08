Frisches Update bringt New Game+ und mehr!

Far Cry 5

Wer sich weiterhin im populären Shooter Far Cry 5 herumschlägt, der bekommt nun wieder frische Inhalte an die Hand, die dazu motivieren sollen, noch länger dabei zu bleiben. Unter anderem gibt es jetzt den Modus New Game+.

Immer mehr aktuelle Top-Titel bekommen nach dem Release den Modus New Game+ spendiert, der zum mehrmaligen Durchspielen eines Titels motivieren soll. Da macht nun auch der First-Person-Shooter Far Cry 5 aus dem Hause Ubisoft keine Ausnahme, denn im mittlerweile zehnten Update zum Spiel liefert der Entwickler unter anderem diesen Modus nach.

Der Patch, der ab sofort live ist, integriert New Game+ sowohl im Solo- als auch Koop-Modus. Wie vom Spielmodus gewohnt behaltet ihr dabei eure Fortschritte aus einem früheren Speicherstand und könnt Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge, Geld, Outfits und mehr in eine neue Runde übernehmen. Auch die Challenge- und Arcade-Fortschritte werden übernommen.

Mit jedem Durchlauf durch das Spiel im Rahmen von New Game+ werdet ihr stärker und stärker und könnt die Fortschritte jeweils übernehmen. Da kommt es natürlich passend, dass der Patch außerdem die neue Schwierigkeitsstufe "Infamous" umfasst, die den Titel besonders herausfordernd macht. Die KI schlägt dabei deutlich härter zu und alle Gegner verfügen über mehr Lebenspunkte. Außerdem werden diese auch deutlich schneller auf euch reagieren, wenn ihr euch nähert.

Wer die neuen Modi New Game+ und den frischen Schwierigkeitsgrad ausprobiert, darf sich zudem das neue Rook Outfit, das Ubisoft Club Badge und eine Trophäe bzw. Achievement freischalten.