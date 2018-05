Pfiffige Spieler haben kommende Inhalte für Far Cry 5 gefunden. In den internen Spieldateien tauchten diverse Items und Waffen auf.

Neue Waffen und Gegenstände sind sehr wahrscheinlich ein Teil der DLC-Pakete aus dem Season Pass von Far Cry 5. Auch wenn Ubisoft selbst noch keine offizielle Information zu "Lost in Mars" veröffentlicht hat, so wurden einige Spieler bei der Durchsuchung interner Dateien fündig. Diese Angaben können natürlich noch geändert werden, aber so exotisch die Inhalte auch sind, kann man bei der Far-Cry-Reihe fast sicher sein, dass diese den Weg in das Spiel finden werden.

Eine Auflistung aller Inhalte könnt ihr der Übersicht entnehmen:

Items



Arachnidpulpe

Elektro Granate

Explosive Granate

Kraftfeld

Gravitationsgürtel (2 Upgrades)

Tarnumhang

Herz der Königin

Rüstungsanzug (2 Upgrades)

Waffenbeherrschung

Waffen

Blaster-Pistole

Blaster-Gewehr

Blaster-Shotgun

Mars-Flammenwerfer

Phaser-Pistole

Power Glove (Krafthandschuh)

"Lost on Mars" ist eine der drei Erweiterungen, die im Season Pass von Far Cry 5 enthalten sind. Die Spieler verlassen die Erde und stellen sich den Arachniden auf dem Mars. Die anderen Erweiterungen verschlagen euch in den Vietnamkrieg sowie ein Zombie-Szenario.

Eine offizielle Bestätigung seitens Ubisoft steht noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden.