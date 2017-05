Heute wurde Far Cry 5 offiziell vorgestellt und datiert. Gleichzeitig ermöglichte Ubisoft bereits die Vorbestellungen und stellte die verschiedenen Editionen vor.

Neben dem Ankündigungs-Trailer sowie drei Charakter-Clips zu Far Cry 5 gab Ubisoft heute auch die verschiedenen Editionen des Spiels preis, die sich nun vorbestellen lassen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Season Pass für den Shooter bestätigt, die konkreten Inhalte sind aber noch nicht bekannt.

Vorbesteller erhalten bei allen Editionen grundsätzlich das "Doomsaday Prepper Pack" mit einem Outfit, einer Waffe und einem Fahrzeug-Skin. Neben der Standard Edition für 59,99 Dollar gibt es auch eine Deluxe Edition, die mit zehn Dollar mehr zu Buche schlägt. Hier erwarten euch als Zusatzinhalte das "Big Game Hunter Pack", das "Ace Pilot Pack", das "Explosie Pack", das "Chaos Pack", die AR-C Assault Rifle und eine .44 Magnum mit einzigartigen Skins.

Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, der kann zur 89,99 Dollar teuren Gold Edition greifen, die alle Inhalte der Deluxe Edition sowie den angesprochenen Season Pass umfasst. Die letzte Steigerungsform ist dann noch die Steelbook Gold Edition für 99,99 Dollar, die alle Inhalte der Gold Edition in ein schmuckes Steelbook verpackt.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018; die komplette Kampagne lässt sich auch im Koop-Modus zocken.

Mary May spielt eine bedeutende Rolle in Far Cry 5.