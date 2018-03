In Anbetracht der näher rückenden Veröffentlichung von Far Cry 5 gibt Ubisoft immer weitere Details zum Shooter preis. Neben dem heute vorgestellten Level-Editor Arcade wurden nun auch Live-Events bestätigt. Wir verraten euch, was euch hier erwartet.

Mit Far Cry Arcade ließ Ubisoft heute bereits ja eine Katze rund um Far Cry 5 aus dem Sack. Dabei handelt es sich zum einen Level-Editor für den Shooter, der euch zahlreiche weitere Stunden an den Bildschirm fesseln soll. Das sollen im Übrigen außerdem auch die nun bestätigten Live-Events.

Dabei handelt es sich um Herausforderungen im neuen Shooter, die nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Wer diese wahrnimmt und meistert, kann sich auf diesem Weg exklusive kosmetische Gegenstände sichern, darunter einzigartige Fahrzeug- und Waffen-Skins. Die Live-Events richten sich daher vor allen Dingen auch an Sammler unter euch.

Die Live-Events werden im Spielverlauf während des eigentlichen Hauptspiels immer wieder auftauchen. Die Gegenstände über dieses Feature werden nicht hinter einer Paywall versteckt, sondern sind ausschließlich während des Spiels in Hope County zu finden und zu verdienen.

Daneben gab Ubisoft auch noch einmal einige Infos zum bereits bestätigten Season Pass preis. In "Hours of Darkness" werdet ihr in den Vietnamkrieg zurückversetzt, in "Lost on Mars" müsst ihr es auf dem rote Planeten mit Aliens aufnehmen und bekommt dafür futuristische Waffen und ein Jetpack an die Hand. Im kooperativen Part "Dead Living Zombies" versetzt es euch indes in sieben verschiedene B-Movie-Szenarien, in denen ihr zusammen mit einem anderen Spieler Horden von Untoten bezwingen müsst. Einen frischen Trailer zum Season Pass gibt es für euch anbei.