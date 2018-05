Auch in dieser Woche gibt es in Far Cry 5 wieder ein neues Event. Dieses heißt "Arcade Noon" und ist nun verfügbar. Wir verraten euch, was euch erwartet!

In der vergangenen Woche wurden Spieler im Shooter Far Cry 5 beauftragt, Jacob's Judges oder Wölfe mit Pfeilen zu töten. So konntet ihr Erfahrung, Geld und den Shovel Launcher verdienen; in der Community-Aufgabe gab es wie gewohnt ein neues Outfit. Dieses Event namens "The White Collar Job" gehört nun aber der Vergangenheit an, denn ab sofort ist bereits die nächste Wochen-Herausforderung gestartet.

Dieses trägt den Namen "Arcade Noon" und verlangt es euch ab, 20 Mal den Arcade-Modus aufzurufen. Wer das tut, erhält 100 XP und 50 Cash. Schafft ihr sogar 40 Starts, dann bekommt ihr weitere 100 XP sowie die Pistole M9 "Red Flag" oben drauf.

In der Community sollen insgesamt eine Million Aufrufe zusammen kommen, damit ihr das neue Marshall-/Deputy-Outfit bekommt. Die Aktion läuft bis zum 15. Mai 2018, ehe es das nächste Event am kommenden Dienstag gibt. Far Cry 5 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.