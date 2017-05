Auch Ubisoft teaserte unlängst Neuigkeiten rund um die Shooter-Franchise Far Cry an. Die Spekulationen um ein Far Cry 5 haben nun noch einmal neue Nahrung erhalten.

Far Cry 4

So gab es zuletzt ein neues Gerücht, das man eigentlich Red Dead Redemption 2 zurechnete. Vor einigen Tagen berichtete eine Zeitung aus Montana über die Dreharbeiten an einem Live-Action-Trailer, der in der Kirche einer kleinen Stadt gedreht wurde. Aufgrund des Western-Settings vermutete man, dass dieser Spot dem Sequel von Rockstar Games zuzurechnen ist.

Den Stein ins Rollen brachte fortan Redakteur Jason Schreier von den für gewöhnlich sehr gut informierten Kollegen von Kotaku. Dieser vermutete, dass der Spot nicht zu Red Dead Redemption 2 gehört, sondern "zum nächsten Spiel in einer anderen Reihe, von dem ich gehört habe, dass es an einem Ort angesiedelt ist, der sehr nach diesem klingt". Zudem fertige Rockstar Games für gewöhnlich auch gar keine Live-Action-Trailer.

YouTuber Silentc0re hat anschließend eine ganze Reihe an Hinweisen und neuen Details ausgegraben, wonach es sich bei dem Trailer vielmehr um einen Clip rund um das nächste Far Cry handeln könnte. Als Director für das Filmchen zeichnet Jeff Guillot verantwortlich, der bereits in der Vergangenheit Arbeiten für Ubisoft erledigte, darunter zu Driver oder Red Steel 2.

In einem Interview mit Great Falls Tribune führte besagter Guillot aus, dass das Spiel, für welches der Trailer gedacht ist, im September dieses Jahres erscheinen soll. Zudem führt er an, dass es sich um "ein Sequel in einer existierenden, globalen Franchise" handeln wird.

Dass es sich in der Tat um Far Cry handeln könnte, darauf lässt auch eine Umfrage von Ubisoft aus dem Jahre 2015 schließen. Damals fragte man die Community auch danach, wie ein Western-Thema für die Far-Cry-Franchise bei den Spielern ankommen würde. Zudem verbrachte das Unternehmen im gleichen Jahr mehrere Wochen in Big Sky Country um zu ergründen, wie man Montana am besten in einem kommenden Spiel darstellen könnte.

Was würdet ihr von einem Western-Far-Cry halten?