Nachdem bisher angenommen wurde, dass Far Cry 5 in einem Western-Szenario spielen wird, gibt es nun ganz andere Hinweise.

Fans des Franchises warten bereits seit geraumer Zeit darauf, dass ein komplett neuer Ableger angekündigt wird. Erst diese Woche gab es Hinweise darauf, dass Far Cry 5 in einem Western-Setting angesiedelt sein könnte, doch nun gibt es Hinweise auf eine komplett andere Richtung.

Die Kollegen von GiantBomb wollen durch eine Quelle bei Ubisoft erfahren haben, dass der neue Ableger mit einem Polizei-Setting daherkommen könnte. Das Spiel soll in einem modernen Montana angesiedelt sein, in dem man die Rolle eines Officers übernimmt, der sich einer Rebellengruppe entgegen stellt.

So soll auch der dazugehörige Live-Action-Film in Montana gedreht worden sein. Bisher gibt es leider noch keine offizielle Bestätigung. Wir wissen jedoch, dass Far Cry 5 bis zum 31. März 2018 in den Handel kommen soll.