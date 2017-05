Der französische Publisher Ubisoft könnte womöglich eine Ankündigung rund um den First-Person-Shooter Far Cry 3 vorbereiten. Darauf deutet ein neuer Teaser hin.

Auf der hauseigenen Facebook-Seite hat Ubisoft ein Bild von Rook Island veröffentlicht. Die Insel ist aus dem First-Person-Shooter Far Cry 3 bekannt. Garniert wurde das Bild mit den Worten: "An island we never really left."

Steht uns womöglich ein neuer Titel rund um das Setting des betagten Shooter ins Haus? Die Formulierung, man habe die Insel nie wirklich verlassen, lässt jedenfalls fast darauf schließen. Nicht auszuschließen ist andererseits aber auch, dass man auf diese Art und Weise den Titel schlicht einmal wieder in Erinnerung rufen wollte und eigentlich gar nichts anzukündigen hat.

Worauf könnte es schlussendlich hinauslaufen? Ein Remaster von Far Cry 3 für aktuelle Plattformen? Ein komplett neues Spiel? Ein Prequel? Ein Spin-Off? Gegenwärtig wissen wir schlicht nicht, was es mit Rook Island in diesem Fall auf sich hat. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen aber natürlich auf dem Laufenden.