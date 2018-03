Im Zusammenhang mit dem aktuellen Far Cry 5 überraschte Ubisoft auch mit der Ankündigung der Neuauflage von Far Cry 3. Die sogenannte Classic Edition hat nun einen Release-Termin.

Ursprünglich wurde Far Cry 3 ja bereits im Jahr 2012 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Unter Shooter-Fans gilt dieser Teil gemeinhin als der Beste der Reihe. Kein Wunder also, dass Ubisoft in Zusammenhang mit Far Cry 5 ausgerechnet von diesem Serienableger eine Neuauflage ankündigte.

Die sogenannte Far Cry 3: Classic Edition war seiner Zeit für Xbox One und PS4 pauschal für Sommer 2018 bestätigt worden, hat nun aber einen Release-Termin. Demnach dürfen Käufer eines Season Pass zu Far Cry 5 ab dem 29. Mai 2018 zuschlagen. Die neue Version des Shooters-Klassikers ist im Season Pass enthalten.

Der Open-World-Shooter wird später aber auch losgelöst vom Season Pass veröffentlicht. Wer nur die Classic Edition von Far Cry 3 zocken, jedoch auf die restlichen Inhalte zu Far Cry 5 verzichten möchte, wird ab dem 26. Juni 2018 zuschlagen können. Der Season Pass zu Far Cry 5 umfasst über die Neuauflage hinaus die DLC-Inhalte "Dead Living Zombies", "Hour of Darkness" und "Lost on Mars" für den aktuellen Teil.

