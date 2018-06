Seit 2010 ist Fallout: New Vegas bereits erhältlich und auch wenn die Fans derzeit eher gespannt auf Fallout 76 schauen, so tut sich doch auch etwas im altbekannten Titel. In absehbarer Zeit dürft ihr nämlich zu einer wahrhaft großen Prequel-Mod greifen.

Noch lange bevor unlängst ein 24-stündiger Teaser-Livestream für Aufsehen in der Fallout-Community sorgte, ehe Fallout 76 offiziell bestätigt wurde, hat Brandan Lee mit den Arbeiten an einer Modifikation namens Fallout Project Brazil begonnen. Diese trägt mittlerweile den Namen Fallout: New California und nähert sich nun der Fertigstellung.

Wie der Entwickler der Mod bestätigte, soll Fallout: New California am 23. Oktober 2018 erhältlich sein. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Total Conversion von Fallout: New Vegas, die gleichzeitig als Prequel zum Obsidian-Titel fungieren soll.

Angesiedelt in New California ist unter anderem die NCR-Fraktion involviert, die auch in der Storyline des offiziellen Titels New Vegas eine gewichtige Rolle spielt. Ungeachtet dessen bietet euch die Mod aber auch zahlreiche neue Umgebungen, Story-Elemente und Waffen - eben alles, was ihr von einem Fallout-Titel eben so erwartet.

Laut Lee ist mittlerweile die Handlung für die Mod vollständig und von jetzt an sollen bis zum Release im Oktober vor allen Dingen noch diverse Nebenquests integriert werden. Auch Beta-Tester sollen rekrutiert werden, um die Mod qualitativ unter die Lupe zu nehmen und Verbesserungsvorschläge anzubringen. Einen neuen narrativen Trailer zur vielversprechenden Mod, die euch unter Umständen die Wartezeit auf das neue Fallout 76 versüßen könnte - je nachdem wann der neue Teil nun erscheint -, findet ihr im Anschluss.