Mit Fallout 76 wurde ein neuer Teil der postapokalyptischen Reihe aus dem Hause Bethesda auf der E3 2018 ausführlich vorgestellt; dabei fokussiert man sich neuerdings komplett auf den Multiplayer-Bereich. Die eigentliche Idee dafür existiert aber bereits seit der Entstehung von Fallout 4.

Das zuletzt veröffentlichte Fallout 4 war - wie die Vorgänger auch - wieder ein postapokalyptisches Rollenspiel für Singleplayer. Allerdings gab es schon damals Überlegungen, dem Titel auch einen Multiplayer-Part zu verpassen. Diese Idee wurde für Fallout 4 im weiteren Entwicklungsverlauf verworfen, ist aber letztendlich die Grundlage für das nun vorgestellte Fallout 76.

Wie Director Todd Howard in einer NoClip-Dokumentation verrät, basiert Fallout 76 letztendlich auf dem zunächst gestrichenen Multiplayer-Modus von Fallout 4 und lässt euch zusammen mit Freunden zukünftig West Virginia erkunden. So habe man seiner Zeit lange über eine Multiplayer-Integration nachgedacht, sich schlussendlich aber für einen reinen Singleplayer-Titel entschieden.

Die Multiplayer-Pläne wurden zunächst bei Seite gelegt, seien aber irgendwie regelmäßig wieder beim Entwickler auf den Tisch gekommen. "Immer wieder Mal haben wir darüber geredet. 'Wir hätten das tun sollen, wir sollten das tun.' Und als Fallout 4 bereits voranschritt wurde daraus ein 'nein, wir sollten das wirklich als eigenes Ding durchziehen'", so Howard.

Betehsda hatte mit Multiplayer in Fallout zuvor beriets seit 2013 herumexperimentiert, verfügte aber nicht gerade über viele Entwickler, die Erfahrungen in diesem Bereich gehabt hätten. Mit der Eröffnung des neuen Studios in Austin, Texas - entstanden aus dem ehemaligen BattleCry Studios - heuerte man dann auch neue Teammitglieder an, die an Multiplayer-Schwergewichten wie Ultima Online oder Star Wars: The Old Republic gearbeitet hatten.

Mit Fallout 76 steht euch nun schlussendlich die erste komplette Online-Erfahrung des postapokalyptischen Fallout-Franchise ab dem 14. November 2018 auf PC, PS4 und Xbox One ins Haus. Unsere Eindrücke von der E3 haben wir in einem Fallout 76 Preview zusammengefasst.