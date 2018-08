Fans der postapokalyptischen Reihe Fallout freuen sich bereits auf den Release des neuen Ablegers Fallout 76 im November. Zuvor soll es auch eine Beta-Testphase geben, und die wird es wirklich in sich haben!

Bethesda hat die FAQ auf der offiziellen Webseite aktualisiert und weitere Details zur bevorstehenden Beta - oder B.E.T.A., wie Bethesda selbst die Testphase nennt - bekannt gegeben. Demnach plant der Entwickler, bereits zu diesem Zeitpunkt das vollständige Spiel verfügbar zu machen.

Kurzum: Während der Beta-Testphase werden Teilnehmer theoretisch bereits das komplette Spiel erkunden und absolvieren können, genügend Zeit vorausgesetzt. Bethesda setzt aber noch einmal einen drauf und erklärte, dass der aktuelle Plan vorsehe, auch Spielfortschritte übernehmen zu können. Alles, was ihr bereits in der Beta schafft, könnt ihr später im November in die Vollversion übernehmen und dann dort weiterspielen.

Laut den FAQ soll die Beta-Testphase im Oktober über die Bühne gehen; zunächst wird zeitexklusiv die Xbox One bedient, ehe dann auch PC und PS4 folgen. Wer an der B.E.T.A. teilnehmen möchte, muss sich Fallout 76 vorbestellen. Die Vollversion soll am 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.