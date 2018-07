Der Zeitraum der geplanten Beta von Fallout 76 wurde angekündigt. Bethesda verschickt Einladungen an ausgewählte Vorbesteller des Online-Rollenspiels.

Es gibt neue Informationen zur geplanten Beta von Fallout 76. Laut Aussage vom Community-Team im offiziellen Forum findet die Testphase im Oktober statt. Nach und nach sollen Vorbesteller von Fallout 76 eingeladen werden und so entsteht zunächst ein kleinerer Pool an Spielern.

Natürlich ist Bethesdas Absicht, auch eine größere Anzahl an Testern in der Beta zu haben. Da die Veröffentlichung vom Online-Rollenspiel bereits im November ist, wird der Versand von Einladungen vermutlich recht schnell erhöht werden. In der Einladung wird sich übrigens ein spezieller Code befinden, den ihr einlösen müsst. Weitere Infos dazu findet ihr im FAQ auf der Webseite von Fallout 76.

Oft gestellte Fragen der Spielergemeinde werden auf der QuakeCon im August beantwortet werden. Das Event findet vom 09. bis zum 12. August in Dallas statt und kann per Livestream via Mixer verfolgt werden.

Fallout 76 erscheint am 14. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Solltet ihr noch Fragen zum Titel haben, dann könnt ihr diese im Forum oder in den sozialen Kanälen posten.