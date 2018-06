Nach der ausführlichen Vorstellung von Fallout 76 im Rahmen der E3 2018 hat Bethesda nun weitere Details rund um die bevorstehende Beta-Testphase des Onlinespiels publik gemacht.

Noch vor der Veröffentlichung am 14. November 2018 werdet ihr im Rahmen einer Beta-Testphase Hand an Fallout 76 anlegen und euch selbst ein Bild vom Titel machen können. Diesbezüglich veröffentlichte Bethesda nun ein neues FAQ mit ersten Details.

Demnach wird die Beta zunächst auf Microsofts Heimkonsole Xbox One starten und dann erst zu einem späteren Zeitpunkt auch auf PC und PS4 verfügbar sein; einen konkreten Starttermin nannte Bethesda bis auf Weiteres aber noch nicht.

Die einzige Chance zur Teilnahme wird die Vorbestellung des Spiels via PlayStation Store, Xbox Store und Bethesda Store sein; alle weiteren an der Aktion teilnehmenden Händler könnt ihr zudem auf der offiziellen Webseite in Erfahrung bringen. Zur Abwicklung der Beta ist zudem ein Bethesda.net-Account notwendig, der auch mit Xbox- und PlayStation-Gamertag verknüpft werden kann. Bethesda empfiehlt hierfür die Verwendung der gleichen E-Mail-Adresse.