Nach der Ankündigung von Fallout 76 gab es viele Spekulationen, welche Richtung das neue Spiel einschlägt. Nun herrscht Klarheit. Außerdem verriet Bethesda bereits das Release-Date des neuen Fallout.

Vor wenigen Wochen kündigte Bethesda bereits Fallout 76 in einem Livestream an. Seitdem halten sich die Gerüchte und Spekulationen, in welche Richtung der neueste Ableger der Reihe gehen wird. Jetzt herrscht endlich Klarheit. Auf der eigenen Pressekonferenz zur E3 gab der Entwickler endlich konkrete Informationen zu Fallout 76 heraus.

Demnach wird Fallout 76 ein Survival-Rollenspiel, das seinen Fokus ganz klar auf den Online-Multiplayer-Part legt. Game Director Todd Howard sprach von einem „Softcore Survival“-Spiel und verriet, dass Spieler ihren Fortschritt nicht verlieren werden, sollten sie einmal im Spiel sterben. Außerdem kehrt der Bau-Modus aus Fallout 4 zurück.

Dieses Mal könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammentun und eine eigene kleine Siedlung aus dem Boden stampfen. Laut Howard soll dies überall in der Spielwelt möglich sein. Allerdings sind euch natürlich nicht alle Mitspieler wohlgesinnt. PvP wird es im Ödland von West Virginia also ebenfalls geben.

Die Map wird außerdem 4-Mal so groß werden, wie noch in Fallout 4. Auf der ganzen Karte sollen zudem Raketensilos verteilt sein, die es euch ermöglichen, ganze Gegenden im Spiel den Boden gleich zu machen. Dadurch könnt ihr auch die Siedlungen von anderen Spielern auslöschen oder eben selbst ausgelöscht werden.

Howard kündigte im Rahmen der Präsentation auch eine Beta zu Fallout 76 an. Wann diese stattfinden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Dafür gab es bereits den Release-Termin. Am 14. November könnt ihr euch demnach allein oder mit Freunden ins Ödland aufmachen und Amerika neu aufbauen.