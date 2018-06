Nach einigen Teasern hat Bethesda unlängst per Teaser-Trailer Fallout 76 angekündigt, darüber hinaus aber noch kaum weitere Details preisgegeben. Dennoch verdichten sich die Anzeichen, dass der Titel womöglich nicht unbedingt das ist, was ihr von der Fallout-Reihe bislang erwarten durftet.

Auf der E3 2018 wird Bethesda Fallout 76 ausführlicher vorstellen und dann auch Klarheit schaffen, worum es sich beim neuen Teil der Erfolgsreihe handeln wird. Schon jetzt verdichten sich aber die Anzeichen, dass ihr euch auf ein für die Reihe eher ungewöhnlicheres Spiel einstellen müsst.

Laut den für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku, ist Fallout 76 nämlich ein Online-Survival-RPG und kehrt damit etwas von den klassischen Ablegern der Reihe ab. Der neue Teil soll eher mit Titeln wie Rust oder DayZ vergleichbar sein.

Fans der klassischen Fallout-Spiele müssen sich aber nicht zwangsläufig grämen, denn es sollen auch traditionelle Inhalte enthalten sein. So wird es laut dem Bericht auch eine große Story mit verschiedenen Quests und Charakteren geben. Unklar ist gegenwärtig noch, in welcher Form der Titel konkret Survival-Elemente wie aus den oben genannten Titel erhalten soll.

In Rust beispielsweise beginnen die Spieler sprichwörtlich mit nichts und müssen Gegenstände für ihre Grundbedürftnisse erst selbst craften und sich auf die Jagd nach Essen begeben. In DayZ dagegen liegt der Fokus verstärkt auf dem Kampf. Zurückkehren sollen im Übrigen die aus Fallout 4 bekannten Spielmechaniken rund um den Basis-Aufbau, was im Kontext eines Survival-Spiels ja durchaus Sinn ergibt.

Interessante Randnotiz: Die Infos von Kotaku entsprechen im Wesentlichen denen eines 4Chan-Postings aus dem letzten Dezember, das damals keiner so richtig für voll genommen hat. Der anonyme Berichterstatter prognostizierte schon damals den Namen Fallout 76 zutreffend und nannte vergleichbare Spielinhalte, insbesondere auch die Inspiration durch Titel wie Rust.