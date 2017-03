Will mit E3-Auftritt alle überzeugen

Wir berichteten ja bereits unlängst, dass die Arbeiten an Fallout 4 VR gut vorangehen, auch wenn es eher ruhig um den vollständigen Virtual-Reality-Ableger des Blockbusters geworden ist. Das wird sich in Bälde aber ändern.

Fallout 4 VR wird seinen großen Auftritt auf der diesjährigen E3 in Los Angeles haben und soll dann alle aus den Socken hauen. Das bestätigte nun Pete Hines von Bethesda im Gespräch mit HipHopGamer auf eine entsprechende Rückfrage hin.

"Fallout 4 VR ist das unglaublichste Ding, das ihr jemals in eurem Leben gesehen haben werdet", bekräftigt Hines dabei gleichzeitig die Begeisterung, die zuletzt auch Game Director Todd Howard bereits zum Ausdruck gebracht hatte. "Ihr könnt euch nicht ansatzweise vorstellen, wie es ist, es in VR zu spielen und wie realistische es aussieht überall wo ihr euren Kopf hindreht. Es wird euch umhauen, denn ist die verrückteste Sache, die ihr je gesehen habt", so Hines weiter.

Die VR-Umsetzung war auf der letzten E3 angekündigt worden; damals versprach man einen Release binnen zwölf Monaten. Womöglich steht also auch direkt die Ankündigung der Veröffentlichung zur E3 2017 ins Haus. Bestätigt ist das VR-Abenteuer bislang für das HTC Vive.