Vor E3: Bethesda teasert neuen Teil an!

Bethesda hat ja schon vor einiger Zeit einen großen Auftritt auf der diesjährigen E3 angekündigt. Dort könnte womöglich auch ein neues Fallout offiziell vorgestellt werden!

Entwickler und Publisher Bethesda könnte anlässlich der E3 2018 im Juni womöglich mit einer großen Überraschung aufwarten, denn offenbar befindet sich ein neuer Teil der immens erfolgreichen Fallout-Reihe in Arbeit. Ein entsprechender Teaser rund um das postapokalyptische Franchise ist nun via Twitter online gegangen.

Unklar ist gegenwärtig, um welche Art von Spiel es sich dabei handelt wird. Kommt nur ein kleineres Spin-Off? Ein vollwertiger neuer Teil? Ein Remake? Darüber lässt sich gegenwärtig nur spekulieren, so dass eine offizielle Ankündigung abzuwarten bleibt. Immerhin aber: Es tut sich was in Sachen Fallout!

Auch beim unlängst bestätigten RAGE 2 ging Bethesda ähnlich vor. Der Titel war mehrfach angeteasert und schlussendlich sogar bereits vor der E3 offiziell bestätigt worden. Womöglich geht man beim neuen Fallout einen ähnlichen Weg, so dass die Existenz des Spiels schon vor der E3-Pressekonferenz bestätigt sein könnte; auf der Messe selbst könnte dann eine ausführliche Präsentation folgen.

Indes ist auch der Twitch-Kanal von Bethesda live gegangen, außer dem Teaser gibt es bis jetzt dort aber noch nicht mehr zu sehen.