Der Titel Fallout 4 spielt eine Rolle im möglichen Hackerangriff Russlands gegen die USA. In einem Video hat der TV-Sender CNN Material aus dem Spiel von Bethesda genutzt.

In einem Bericht über den möglichen Hackerangriff von Russland gegen die USA hat der TV-Sender CNN ein Video mit Material aus dem Spiel Fallout 4 veröffentlicht. Nach einer knappen Minute erscheint ein Bild von einem Computer mit verschiedenen Zeichenfolgen. Diesen kennt man aus den Bethesda-Titeln und so ist es einem Benutzer aufgefallen, der es kurzerhand via Reddit an die Öffentlichkeit brachte. Das Video könnt ihr hier auf der Webseite von CNN ansehen.

Bethesda hat via Twitter mit Humor auf das Ganze reagiert. In einem Beitrag verlinken Sie die Nachricht als Sneak Peek auf die dritte Staffel der TV-Serie Mr. Robot.