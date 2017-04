Fans von Fallout, die auch etwas für Brettspiele übrig haben, dürfen frohlocken: Heute wurde eine Brettspiel-Umsetzung der postapokalyptischen Franchise offiziell angekündigt.

Das neue Tabletop-Game wird den Namen "Fallout: Wasteland Warfare" tragen und auf allerhand Miniaturen setzen. Für die Umsetzung zeichnet Modiphius Entertainment verantworlitcht, ein Multi-Format-Publisher von Tabletop-Spielen mit bereits einigen erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen.

Ein erstes Teaser-Bild zum Spiel war via Facebook veröffentlicht worden. Zu sehen sind Renderings diverser ikonischer Charakter aus Fallout 4, darunter auch einige Kämpfer im T-60-Power-Armor. Laut dem ersten Teaser soll das Spiel auch größere, 32 mm hohe Miniaturen zu bieten haben, die im PvP sowie kooperativ und in Solo-Missionen eingesetzt werden können. Ob das Spiel via Kickstarter finanziert wird oder direkt in den Handel geht, wurde noch nicht angekündigt.