Ihr habt bislang noch einen großen Bogen um das postapokalyptische Action-Rollenspiel Fallout 4 auf PC, PS4 und Xbox One gemacht? Dann erhaltet ihr in Bälde die passende Gelegenheit, doch noch einzusteigen. Wir verraten euch das Release-Date der Game of the Year Edition.

Bethesda hat in einer Pressemail die Game of the Year Edition von Fallout 4 offiziell angekündigt. Diese umfassende neue Spielversion ist für alle Plattformen des Action-RPGs, also PC, PS4 und Xbox One, gleichermaßen eingeplant.

Seit dem Release von Fallout 4 wurden zahlreiche Gameplay-Updates veröffentlicht, ebenso wie grafische Verbesserungen, der Survival-Modus, die Möglichkeits Mods herunterzuladen und zahlreiche DLC-Inhalte. Insgesamt gibt es deren sechs offizielle Erweiterungen. Zeit also, für eine ultimative Edition des Blockbusters, und diese steht mit der Game of the Year Edition nun ins Haus.

Ab dem 26. September 2017 soll das gute Stück offiziell für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein. Dann könnt ihr euch den Gewinner von mehr als 200 internationalen Best-Of-Awards und das bislang ambitionierteste Spiel des Studios zulegen, falls ihr das noch nich getan habt. Enthalten sind das Hauptspiel, alle sechs Erweiterungen - namentlich: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Automatron - sowie alle bisherigen Spiel-Updates.