Mit Fallout 4 hat Bethesda ja voll ins Schwarze getroffen und im Jahr 2015 einen echten Blockbuster auf PS4, Xbox One und PC abgeliefert. Nun könnte tatsächlich noch eine weitere Umsetzung des Rollenspiels ins Haus stehen.

Bereits The Elder Scrolls V: Skyrim wird bekanntermaßen für die Nintendo Switch optimiert und umgesetzt, doch dabei könnte es sich unter Umständen nicht um das einzige Spiel für die neue Konsole der Japaner von Bethesda handeln. Ein spanischer Händler legt nun die Vermutung nahe, dass sich künftig auch eine Switch-Fassung von Fallout 4 dazu gesellen könnte.

Im vermeintlichen Leak war demnach von der Fallout 4: Game of the Year Edition für die Switch in einem Produkteintrag zu lesen; dieser wurde kurze Zeit später wieder aus dem Netz entfernt. Wurde der Produkteintrag also schlicht und ergreifend zu früh - nämlich vor der offiziellen Ankündigung - ins Netz gestellt? Oder verbirgt sich dahinter ein genereller Fehler und das Produkt existiert in dieser Form eigentlich gar nicht? Diese Frage gilt es nun zum Beispiel in Form einer offiziellen Ankündigung zu klären.

In Anbetracht der bereits in der Mache befindlichen Switch-Umsetzung von Skyrim wäre ein Fallout 4 für die Plattform aber auch alles andere als gänzlich unwahrscheinlich. Wir halten euch auf dem Laufenden.