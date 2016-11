Im Verlauf der Woche soll ein neues Update für Fallout 4 erscheinen, das unter anderem den Mod-Support für PlayStation 4-Spieler mit sich bringt.

Während Spieler auf Xbox One und dem PC bereits in den Genuss von Mods in Fallout 4 kommen, wurden PlayStation-4-Besitzer bisher außen vor gelassen. Das ändert sich nun etwas früher als zunächst angenommen.

Denn Bethesda hat bekannt gegeben, dass noch im Laufe dieser Woche ein neuer Patch erscheinen soll, der nicht nur obligatorische Verbesserungen an Bord hat, sondern auch den Mod-Support für die Sony-Plattform hinzufügt. Welche weitere Änderungen mit der Version 1.8 stattfinden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Damit landen nun, rund ein Jahr nach dem Release Modifikationen endlich auch auf der letzten Konsole.