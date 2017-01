Heute Morgen hatten wir noch berichtet, dass es langsam aber sicher Zeit wird für Neuigkeiten rund um das PS4-Pro-Update zu Fallout 4. Solche wurden für die nahe Zukunft angekündigt und nun hat Bethesda Nägel mit Köpfen gemacht.

Laut einer heutigen Ankündigung soll das erste Update zu Fallout 4 in diesem Jahr in der kommenden Woche und damit Anfang Februar veröffentlicht werden. Der Patch wird für PS4, Xbox One und PC zur Verfügung stehen und das Spiel auf die neue Versionsnummer 1.9 hieven.

Am meisten werden Inhaber einer PS4 Pro profitieren, denn der Patch bringt Optimierungen für die leistungsstärkere Sony-Konsole mit sich. So wurden Ausleuchtung und Grafik verbessert sowie die Auflösung auf native 1440p gesteigert. Auch die Sichtweite was Bäume, Grass, NPCs und andere Objekte betrifft wurde erhöht.

Für den PC erscheint in diesem Zusammenhang indes ein hochauflösende Texturen-Paket, so wie es ein solches einst für Skyrim gab. Das Paket kann kostenfrei heruntergeladen werden und benötigt satte 58 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte. Wer von diesen Texturen profitieren möchte, der sollte einen leistungsstarken PC mit folgender Ausstattung sein Eigen nennen: