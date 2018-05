Gestern Abend hat Bethesda auf Twitter Neuigkeiten zu Fallout angekündigt. Heute werden wir erfahren, worum es sich handelt! Seht euch den Live-Stream am frühen Nachmittag gleich hier an.

Gestern Abend hat Bethesda überraschend angeteasert, dass wir schon bald Neuigkeiten zu einem neuen Titel erfahren werden. Ein Testbildschirm im Stil der 50er und 60er Jahre schließt ganz klar aus, dass es sich dabei um einen Hinweis auf The Elder Scrolls handelt. Ganz klar ist, dass es sich hier um einen Wink in Richtung Fallout handelt. Ob es sich um ein Remake/ Remaster von New Vegas, Fallout 5 oder etwas völlig anderes handelt, ist natürlich noch nicht bekannt.

Das wird sich heute vielleicht um 14:40 Uhr ändern. Der offizielle Bethesda-Twitch-Kanal zeigt einen ruhenden Vault Boy vor dem Stand-by-Bild, das wir gestern gesehen haben. Im Vordergrund ist eine Uhr zu sehen, die auf die Uhrzeit der Ankündigung angedeutet wird (8:40 Uhr GMT-4, geht man nach der Bethesda-Zentrale in Maryland). Allerdings schwanken die Zeiger der kleinen Uhr zwischen 8:40 und 8:45 Uhr. Ihr solltet also auf jeden Fall rechtzeitig vorbeischauen. (Update: Die Uhrzeit scheint live abzulaufen. Es ist also kein Hinweis darauf, wann die Ankündigung erfolgt).

Zwischenzeitlich waren ein Bethesda-Mitarbeiter zu sehen, der der Figur etwas ins Ohr flüsterte oder Nuka-Cola in Tassen mit dem Vault-Tec-Logo füllten. Wird das etwas Großes oder schaukeln sich die Erwartungen unnötig in die Höhe und es handelt sich lediglich um ein weiteres Mobile-Game? Fallout Shelter jedenfalls entwickelte sich seiner Zeit zu einem Überraschungshit.

Live-Video von Bethesda auf www.twitch.tv ansehen