Bethesda war auf Microsofts E3 Showcase vertreten und zeigte nicht nur erste Szenen aus dem neuen Fallout 76. Auch zu Fallout 4 gab es Neuigkeiten!

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich ab heute über reichlich Spielenachschub freuen. Bethesda bestätigte eingangs des E3 Showcase von Microsoft, dass Fallout 4 ab heute via Xbox Game Pass erhältlich ist. Im weiteren Verlauf wurden mit Tom Clancy's The Division und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited zwei weitere Blockbuster noch für heute angekündigt. Alle drei Spiele wurden für die Xbox One X in 4K optimiert.

Im weiteren Jahresverlauf erscheint auch die Halo: The Master Chief Collection über den Abodienst. Nicht nur First-Party-Titel wie Crackdown 3 (22.02.2019) oder Forza Horizon 4 (02.10.2018) werden zudem direkt zum Release-Tag über das Spiele-Netflix erhältlich sein, sondern auch die Third-Party-Titel Warhammer: Vermintide II, Ashen oder Phoenix Point.

Mit "Fast Start" wurde ein neues Feature vorgestellt, das im Juni-Update Einzug erhalten soll. Dadurch sollen Spiele bis zu zwei Mal schneller starten.