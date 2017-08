Fallout erhält noch in diesem Jahr eine etwas andere Adaption der Abenteuer im Ödland: Fantasy Flight Games arbeitet an einer Brettspiel-Umsetzung der Rollenspiel-Marke.

Bereits in der Vergangenheit hat Fantasy Flight Games Brett- und Kartenspiele zu bekannten Marken veröffentlicht. Dazu zählen etwa das Miniaturenspiel Star Wars: X-Wing oder die auf Videospielen basierenden Brettspiel-Umsetzungen von Doom, Civilization oder XCOM. Noch in diesem Jahr wird sich mit Fallout eine weitere Adaption einer bekannten Videospiel-Marke dazu gesellen. Das Brettspiel basiert auf den Titeln Fallout 3, Fallout 4 sowie den entsprechenden DLCs.

Im Fallout-Brettspiel können bis zu vier Spieler entweder gemeinsam oder alleine eine postapokalyptische Umgebung erkunden. Dabei lassen sich Beute, neue Begleiter und auch zusätzliche Fähigkeiten finden. Das Spielprinzip basiert auf Szenarien aus den Videospiel-Vorlagen. Hierbei sollen das Ödland rund um die US-Hauptstadt Washington, das Commonwealth, The Pitt und Far Harbor eine Rolle spielen. Passend zum jeweiligen Szenario wird es feste Umgebungsfelder geben, die durch zufällige ergänzt werden.

Als Spielfiguren stehen diverse Möglichkeiten wie Vault-Bewohner, Scavenger, Mitglieder der Brotherhood of Steel oder auch Ghule und Super-Mutanten zur Verfügung. Fantasy Flight Games setzt zudem das aus den Videospielen bekannte S.P.E.C.I.A.L.-System in Form einer entsprechenden Leiste um. Dadurch wird es möglich sein, die eigene Spielfigur individuell zu verbessern und auszubauen.

Für den Sieg ist es erforderlich, geheime Ziele auf den sogenannten Einfluss-Karten in der eigenen Hand zu erfüllen. Durch Einfluss kann der Spieler zudem Zutritt zu Gebieten erlangen, die von In-Game-Fraktionen gehalten werden. Zu diesen zählen etwa die Brotherhood of Steel oder The Institute.

Die Brettspiel-Adaption von Fallout will Fantasy Flight Games noch in diesem Jahr veröffentlichen. Eine deutsche Version wurde bereits für 2018 angekündigt. Für die Übersetzung ist der Spiele-Verlag Asmodee verantwortlich.

Das Fallout-Brettspiel ist die zweite Ankündigung dieser Art zur erfolgreichen Rollenspiel-Marke von Bethesda. Im April wurde eine Fallout-Tabletop-Umsetzung angekündigt. Diese kommt von Modiphius Entertainment.

Wer vor der Brettspiel-Umsetzung noch einmal ins digitale Ödland abtauchen möchte oder den aktuellen Ableger noch gar nicht kennt, erhält bald eine gute Gelegenheit dazu: Bethesda hat unlängst nämlich die Fallout 4: Game of the Year Edition angekündigt.