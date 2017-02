Dass Fallout 4 recht erfolgreich unterwegs ist, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Nun wurde aber von offizieller Seite bestätigt, dass der Titel gar der erfolgreichste in der Geschichte von Bethesda Softworks ist.

Lange Zeit mussten Fans auf einen neuen Ableger der Fallout-Franchise warten, ehe dieser dann mit Fallout 4 im Jahr 2015 auch tatsächlich veröffentlicht wurde. Der neueste Teil der Marke hat sich dabei auch für Bethesda ausgezahlt.

Im Gespräch mit Kinda Funny Games hat Pete Hines, VP of Marketing and PR bei Bethesda Softworks, nun bestätigt, dass Fallout 4 ganz offiziell das erfolgreichste Spiel in der Geschichte des Unternehmens ist. Der Titel habe damit beispielsweise auch The Elder Scrolls V: Skyrim hinter sich gelassen, so Hines weiter. Konkrete neue Zahlen nannte er aber nicht.