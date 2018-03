Eine weitere Massenschlacht in Fallout 4 wurde auf Youtube veröffentlicht. Diesmal treten 10.000 Mirelukrs gegen nur 500 Soldaten der Brotherhood of Steel an.

Massenschlachten in Fallout 4 zu erschaffen ist wahrlich kein neuer Trend. Was haben wir nicht schon alles gesehen? Mechs gegen Deathclaws (hier), 30.000 Todeskrallen gegen die Brotherhood (hier) oder 50 Raider gegen 50 Synths (hier).



Diesmal treten 10.000 Mirelurks gegen 500 Ritter der Brotherhood of Steel an. Wer nun denkt dass 30.000 Todeskrallen viel tödlicher sind als 10.000 Mirelurks, der hat nur bedingt recht. Es kommt darauf an, welche Art von Mirelurks es sind. Königinnen in Verbindung mit Legendären sind schon ein schwerer Happen. Es geht aber noch eine Ecke heftiger. Wie genau, dass zeigt euch der YouTuber Cosmic Contratian in seinem epischen Video.