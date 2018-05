Bethesda überraschte in dieser Woche noch vor der E3 mit der Ankündigung eines neuen Fallout. Viele Hoffnungen auf ein Remake von Fallout 3 wurden dabei prinzipiell enttäuscht, doch das letzte Wort ist diesbezüglich womöglich noch nicht gesprochen.

Als Bethesda anfing, eine Fallout-Ankündigung anzuteasern, gab es viele Spekulationen, worum es sich handeln könnte. Neben Fallout 5, Fallout: New Vegas 2 oder gar ein Fallout Battle Royale wurde vor allen Dingen ein Remaster von Fallout 3 immer wieder genannt - schließlich feiert der Titel in diesem Jahr auch sein 10-jähriges Jubiläum seit dem ursprünglichen Release.

Schlussendlich wurde es mit Fallout 76 ein gänzlich anderer Titel und Fans, die sich Hoffnungen auf ein Remake von Fallout 3 gemacht haben, waren etwas enttäuscht. Das müssen sie gerüchteweise aber gar nicht sein, denn Bethesda könnte eine solche Neuauflage auf der diesjährigen E3 zusätzlich zu Fallout 76 doch noch ankündigen.

Zumindest sagt der Redditz-Nutzer SoMeh aus, dass ein Fallout 3 Remake auf der E3 2018 in Los Angeles gezeigt wird. Eine Quelle hierfür nennt er zwar nicht, er hat jedoch im Vorfeld der Ankündigung auch Fallout 76 bereits vorhergesagt und scheint daher durchaus Wissen zu haben, was das Franchise betrifft.

Allerdings muss man in diesem Zusammenhang auch festhalten, dass SoMeh kurze Zeit später seinen Kommentar zu einem Fallout 3 Remake auch wieder gelöscht hat. Der Nutzer reagierte aber auf weitere Rückfragen, ob es sich um eine simple Portierung oder ein Remake auf Basis der Engine von Fallout 4 handeln wird, betonte aber, nicht weiter ins Detail gehen zu können. An anderer Stelle führte der gleiche Reddit-Nutzer zu einem E3-Leak aber ebenfalls einen Auftritt von Fallout 3 Anniversary an. Das letzte Wort diesbezüglich ist also womöglich wirklich noch nicht gesprochen.