Im Vorfeld war bereits publik geworden, dass auch THQ Nordic im Rahmen der The Game Awards 2017 ein neues Spiel ankündigen wird. Nun ist klar: Es handelt sich um den Survival-Titel Fade to Silence.

Zusammen mit Entwickler Black Forest Games hat THQ Nordic das charakterbasierte Survivalspiel Fade to Silence offiziell angekündigt. Der Release des Titels ist bereits am 14. Dezember 2017 geplant, allerdings zunächst nur als Early-Access-Version für den PC. Der Kostenpunkt wird hierfür zunächst bei 29,99 Euro liegen. Später soll neben der PC-Vollversion auch eine Umsetzung für Konsolen folgen; hier müsst ihr euch aber noch bis zum kommenden Jahr 2018 gedulden.

In Fade to Silence dürft ihr in die Rolle von Ash schlüpfen, der sich während des #EndlessWinter - so der Hashtag zum Titel - in der rauen Umwelt gegen grausige Monster und die Elemente behaupten muss. Die erwähnte Early-Access-Version soll euch dabei zunächst das Spielkonzept anhand recht simpler Missionen dargestellt werden. Diese werden aber im weiteren Verlauf zu vollständigen Expeditionen anwachsen.

Zur euren Aufgaben wird nicht nur das Bekämpfen der Monster, sondern auch das Sammeln von Ressourcen, die Verbesserung der Ausrüstung und der Bau eines Lagers zählen. Stetiger Schneefall und der im Spiel dynamische Frost verändern die Landschaft dabei ständig und sorgen nicht nur für sehenswerte Wettereffekte wie Schneestürme, sondern auch für neue Erfordernisse, auf die ihr entsprechend reagieren müsst.

Reinhard Pollice, Business and Product Development Director von THQ Nordic, kommentiert die Ankündigung: "Wir verfolgen seit Langem das Ziel, das Portfolio von THQ Nordic mit einem Survival-Spiel zu erweitern, das neue Maßstäbe für das Genre setzt. Fade to Silence zeigt alle Facetten einer harschen Winterumwelt und bereichert das Survival-Erlebnis um eine neue Stufe der Intensität. In der Early-Access-Phase wird sich die packende Geschichte von Fade to Silence entfalten und der Spieler erfährt, was hinter der Verderbnis steht, die der Held bekämpft."