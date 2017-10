Vor gut eineinhalb Jahren stellte Microsoft nicht nur die Entwicklung des Free-to-Play-Titels Fable Legends ein, sondern machte auch das dazugehörige Entwicklerstudio Lionhead dicht. Wie steht es heute um die Marke Fable?

Shannon Loftis, die bei Microsoft für das hauseigene First-Party-Portfolio zuständig ist, erklärte in einem Interview jüngst: "Fable liegt mir sehr am Herzen. Es war tatsächlich eines der wichtigsten Gründe für meinen Umzug nach England, um mit dem Team an Fable II zu arbeiten. Fable Fortune ist jetzt draußen, das Kartenspiel. Wir lieben die Marke."

"Ich kann im Moment nichts dazu sagen, ob wir mit ihr etwas machen oder nicht", so Loftis weiter, "aber wenn ich je die Chance bekomme, nach Albion zurückzukehren ..."

Ganz abgeschrieben scheint die Fable-Marke bei den Verantwortlichen von Microsoft also nicht zu sein. Konkrete Pläne für ein neues, waschechtes Rollenspiel in der Reihe existieren allem Anschein nach derzeit jedoch nicht.