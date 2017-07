Eigentlich hätte das Sammelkartenspiel Fable Fortune in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen, doch daraus wird nun leider doch nichts. Der Titel ist einer Verschiebung zum Opfer gefallen.

In einer Pressemail gaben die Macher nun bekannt, dass man den ursprünglich anvisierten Termin am 11. Juli 2017 nicht mehr einhalten wird können. Das Hindernis stellt dabei die Xbox-One-Umsetzung dar; da ein simultaner Release auf PC und Xbox One angestrebt wird, wird auch die PC-Fassung geringfügig verschoben.

Da man das bestmögliche Cross-Play-Erlebnis zwischen beiden Plattformen gewährleisten wolle, hat man sich nun auf einen neuen Starttermin am 25. Juli 2017 verständigt; die Verschiebung fällt damit durchaus überschaubar aus und beträgt nur zwei Wochen.