Fable Fortune ist zwar kein vollwertiger neuer Teil der bekannten RPG-Reihe, immerhin bekommen Fans bis zu einem solchen aber neues Futter an die Hand. Jetzt gibt es dafür auch ein Release-Date.

Das Sammelkartenspiel Fable Fortune war bereits via Early Access erhältlich, die finale Spielversion stand aber noch aus. Das wird sich in Kürze ändern, denn heute wurde der Release-Termin offiziell bekannt gegeben. Noch im aktuellen Monat soll der Titel für PC und Xbox One zu haben sein.

Entwickler Flaming Fowl Studios und Mediatonic haben in einer gemeinsamen Pressemeldung bestätigt, dass Fable Fortune ab dem 22. Februar 2018 den Early Access verlassen und für die beiden Plattformen erhältlich sein wird. Der Free-to-Play-Sammelkartentitel ist dabei in der Welt der Fable-Rollenspielreihe angesiedelt.

Im Zuge des siebenmonatigen Early Access wurde viel aufgrund des Feedbacks der Community am Spiel gewerkelt. Dabei wurden auch neue Funktionen wie die sogenannten "Heroic Tales" eingepflegt, ein Singleplayer-Story-Modus, in dem ihr die dramatischen Geschichten der Helden der Serie erleben könnt. Auch ein "Deck Helper" und ein Tutorial fanden Einzug in das finale Spiel und sollen den Einstieg erleichtern.

Während das Spiel kostenfrei spielbar sein wird, könnt ihr euch aber auch weiter ein Founder's Pack zum Preis von 12,99 Euro erwerben. In diesem sind Ingame-Gegenstände im Gegenwert von 40 Dollar enthalten, darunter 20 Kartenpakete und mehr.