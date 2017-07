Wenn am 25. August 2017 das neue F1 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheint, dann wird auch ein klassisches Fahrzeug von Renault mit von der Partie sein.

Wie heute angekündigt wurde, wird Codemasters in F1 2017 nicht nur historische Ferrari und Williams-Modelle integrieren, sondern auch einen Renault. So dürft ihr euch auf den ikonischen 2006er Reanult R26 freuen, den ihr auch schon im beigefügten Trailer bewundern dürft.

In der Saison von 2006 wurde dieses Modell von Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella gefahren. Der R26 konnte 8 von 18 möglichen Siegen einfahren, startete sieben Mal von der Pole Position und konnte fünf Mal die schnellste Rundenzeit für sich verbuchen. Insgesamt hat in der Saison kein anderes Fahrzeug mehr Siege eingefahren als der R26. Alonso gewann in diesem Jahr den Weltmeistertitel und auch Renault konnte zum zweiten Mal hintereinander die Konstrukteursmeisterschaft für sich beanspruchen.

Weitere klassische Fahrzeuge sollen in der kommenden Woche bestätigt werden.