Evolve-Macher versuchen sich an neuem Koop-Shooter

Mit dem 4-vs-1-Shooter Evolve haben sich die Turtle Rock Studios bereits in diesem Bereich versucht. Nachdem die Free-to-Play-Umstellung den Titel nicht retten konnte, wagt man sich nun an einen neuen Genre-Vertreter.

Screenshot aus dem 4-vs-1-Shooter Evolve

Wie nun bekannt wurde, wird der Entwickler abermals in das Genre der kooperativen Shooter zurückkehren. So werkelt man nun an einem neuen Free-to-Play-Titel der Güteklasse AAA. Die neue Franchise soll ein Dark-Fantasy-Element erhalten, wie GamesIndustry berichtet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat das Spiel noch keinen Namen. Dafür hat man sich bereits die Unterstützung von Perfect World Entertainment gesichert, die Star Trek Online oder Blacklight: Retribution schon länger erfolgreich betreiben. Das Unternehmen soll dabei helfen, den neuen Titel länger zu etablieren, als das mit Evolve gelungen ist.

Beim neuen Titel wird es sich nicht um einen Zombie-Titel und auch nicht um einen spirituellen Nachfolger zu einer bestehenden Franchise handeln. Dieser basiert auf der Unreal Engine 4 und soll irgendwann 2018 veröffentlicht werden.