Das 4-vs-1-Actionspiel Evolve wurde vor gar nicht zu langer Zeit auf das Free-to-Play-Modell umgestellt, was das Fortbestehen des Titels sichern sollte. Das scheint aber nur bedingt geklappt zu haben.

Die Umstellung des Geschäftsmodells auf einen kostenfrei spielbaren Titel hat bei Evolve offenbar nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Entwickler Turtle Rock hat nun nämlich bekanntgegeben, dass man die weiteren Arbeiten am Titel nun einstellt.

"Wir hatten große Pläne für Evolve, aber obwohl wir fünfeinhalb unglaubliche Jahre auf dem Planeten Shear verbracht haben, scheint das immer noch nicht genug zu sein", so das Studio auf der offiziellen Webseite. "Wir haben Lust auf mehr, aber leider ist heute der letzte Tag, an dem die Turtle Rock Studios an Evolve arbeiten können."

Übersetzt bedeutet das wohl, dass es künftig zunächst keinerlei neue Inhalte, Patches oder auch Support für Evolve: Stage 2 geben wird. Davon, dass auch die Server vom Netz genommen und das Spiel gänzlich eingestellt wird, ist aber noch nicht die Rede. Bis auf Weiteres werdet ihr den Free-to-Play-Actiontitel also weiter zocken können.