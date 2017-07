Rebellion kündigt Fortsetzung an

Spiele vergangener Jahre zurückzubringen liegt derzeit ja im Trend, meist in Form von Remastern oder Remakes. Rebellion hat sich dagegen für eine Fortsetzung entscheiden.

2004 veröffentlichten die Elixir Studios und Sierra Entertainment ihren Evil Genius betitelten Mix aus Echtzeit-Strategie und Simulation, in dem ihr ganz im Stile eines Austin-Powers-Bösewichts die Weltherrschaft an euch reißen musstet. Das Entwicklerstudio musste kurz nach der Veröffentlichung schließen, Sierra Entertainment machte wenig später ebenfalls dicht und Activision Blizzard verkaufte die Markenrechte an Rebellion.

Dort, bei den britischen Sniper-Elite-Macher, entsteht nun ein vollwertiger Nachfolger. Viele Details wurden zu dem Projekt nicht verraten, derzeit sei die Entwicklung auch noch in einem frühen Stadium. Als Plattformen visiert man primär den PC an, eine Umsetzung für Konsolen sei aber nicht ausgeschlossen.