Dem kleinen Indie-Titel Everything könnte ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele gelingen. Nach einer Auszeichnung in Wien hat der Titel von Double Fine die große Chance, demnächst für den Oscar nominiert zu werden.

Der Titel Everything von bekannten Indie-Entwickler Double Fine könnte das erste Videospiel werden, das einen Oscar bei der Verleihung der Awards in den USA abstaubt. Zumindest die erste Hürde hat der Titel genommen. Beim 14. Wiener Festival für Kurzfilm, Animationen und Musikvideo hat der 10-minütige Kurzfilm zu Everything den Preis der Jury in der Kategorie Animation abgestaubt.

Mit diesem Preis hat sich der Kurzfilm dafür qualifiziert, von der Academy für die Kategorie „animierter Kurzfilm“ nominiert und ausgezeichnet zu werden. Ob es dazu kommt, bleibt noch abzuwarten aber die Tatsache, dass es ein Spiel an diesen Punkt gebracht hat, ist ein Meilenstein für die Branche und könnte durchaus den Weg für weitere Titel öffnen.

Das Everything ein besonderes Spiel ist, zeigt sich schon an den Auszeichnungen, die es bisher in der Videospiel-Branche abgeräumt hat. Zudem war es für mehrere Preise beim diesjährigen Independent Games Festival nominiert. Meint ihr, das ist eine große Chance für die Videospiel-Branche oder wird der Oscar hier überbewertet?