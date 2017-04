Wer schon länger auf ein spaßiges Golfspiel auf der PlayStation 4 wartet, für den gibt es nun gute Neuigkeiten: Das schon länger angekündigte Everybody's Golf steht endlich in den Startlöchern.

Sony PlayStation hat nun per Pressemail endlich den Veröffentlichungstermin von Everybody's Golf für die PlayStation 4 bestätigt. Dieser ließ bereits länger auf sich warten. Das gilt leider Gottes aber auch noch für den Release: Erst am 30. August 2017 soll das spaßige Golfspiel für die aktuelle Sony-Heimkonsole erhältlich sein und dann einen leichten Einstieg in den Golfsport bieten. Unterhaltsame Spielmechaniken sollen ebenso wenig zu kurz kommen, wie eine realistische Physik.

Der neue Teil der Reihe kommt aber auch mit neuen Features daher, darunter eine umfassende Charakter-Erstellung und -Gestaltung, die freie Erkundung der Spielwelt, abwechslungsreiche Aktivitäten abseits des Golfplatzes und Online-Turniere.

Immerhin: Noch vor dem sommerlichen Release werdet ihr euch womöglich vorab selbst ein Bild vom Spiel machen dürfen, denn vom 26. bis zum 28. Mai findet im Vorfeld ein geschlossener Online-Test statt. Alle weiteren aktuell verfügbaren Informationen findet ihr via PlayStation Blog.