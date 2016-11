CCP Games ist schon länger in die Planungen des EVE Fanfest 2017 eingestiegen. Ab heute sind nun auch die Tickets für das Event offiziell zu haben.

Auf der offiziellen Webseite sind nun Tickets und Reisepakete für die mittlerweile 13. Ausgabe des EVE Fanfests erhältlich. Hier gibt es auch Pakete inklusive Flug, Hotel und Mietwagen. Das Event selbst wird vom 06. bis zum 08. April 2017 in Reykjavik in Island statt. Dort wird auch der 20. Firmengeburtstag von CCP Games gebührend gefeiert.

Seit 2003 ist das Weltraum-Epos EVE Online des 1996 gegründeten Entwicklerstudios CCP Games bereits am Markt und verfügt seither um eine treue Community. Auch zahlreiche Erweiterungen und Ableger zum Spiel wurden im Rahmen der fortwährenden Entwicklung veröffentlicht. Mit Ascension steht die nächste Erweiterung ab dem 15. November in den Startlöchern.

Auf dem Fanfest erwarten alle Teilnehmer Neuigkeiten rund um EVE Online, EVE: Valkyrie und auch Gunjack. Außerdem können dort die Entwickler persönlich getroffen werden und es gibt zahlreiche weitere Veranstaltungen wie Ansprachen, Panels, Präsentationen, PvP-Meisterschaften und die berüchtigte Party on Top of the World. Wer sich vor dem 01. Januar ein Ticket für das Fanfest sichert, erhält außerdem einen einzigartigen CONCORD Enforcer-Kreuzer; alle Besucher bekommen zudem eine CONCORD Pacifier-Fregatte.

Weitere Details und den Ticketkauf gibt es auf der angesprochenen offiziellen Webseite zum Event.