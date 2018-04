Into The Abyss: Das bringt euch die neue Erweiterung

Wie jedes Jahr veranstaltet CCP Games auch 2018 wieder das EVE Fanfest und hat im Zuge dessen nun mit "Into The Abyss" die nächste Erweiterung zum Weltraum-Dauerbrenner angekündigt.

Bereits im Mai 2018 soll das Add-on "Into The Abyss" für EVE Online im Rahmen eines kostenlosen Updates erhältlich sein. EVE-Abonnenten und Gratisspieler sollen dabei gleichermaßen profitieren.

In "Into The Abyss" erwartet euch ein neues Abenteuer in Form der Erforschung gefährlicher und unbekannter Gebiete des Alls mit seltsamen neuen Einwohnern. Wenn ihr euch auf dieses Abenteuer begebt, könnt ihr mitunter sehr große Belohnungen einheimsen. Dabei verfolgt das Entwicklerteam durchaus neue Ansätze, die auch für echte EVE-Veteranen ungewöhnlich sein sollen.

Neben dem Erforschungsaspekt steht auch Survival-Gameplay in Form des sogenannten "Abyssal Deadspace" im Fokus. Dabei handelt es sich um eine neue feindliche Umgebung mit unberechenbaren Umwelteffekten. Zudem erwarten euch mit dem Triglavian Collective auch geheimnisvolle neue Gegner. Nahezu überall in New Eden könnt ihr in diese neuen Spielbereiche gelangen. Je weiter ihr euch dort vorwagt, desto gefährlicher werden die Abenteuer.