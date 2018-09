Die Entwickler von CCP Games haben einen Wettbewerb zum EVE Fanfest 2019 gestartet. Ein aktiver Spieler darf Gastgeber des jährlichen Events sein.

Bereits seit 14 Jahren findet in Island das EVE Fanfest statt, aber die Entwickler von CCP Games haben für 2019 einige Änderungen geplant. So soll das Event an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfinden, darunter Las Vegas, Australien und einige europäische Länder. Die größte Neuigkeit ist das EVE Fanfest Home, welches die Veranstaltung in das Haus eines aktiven Spieler verlegt. Mit einem Video könnt ihr CCP Games bis zum 12. Oktober überzeugen, dass ihr der richtige Gastgeber für das Fanfest seid. Inhalt des Events sind Präsentationen, Turniere und Diskussionsrunden mit den Entwicklern.

Paul Elsy, Community Manager von EVE Online äußert sich wie folgt: "Das EVE Fanfest war schon immer eine Gelegenheit für EVE-Spieler, sich zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen und mit ihren Kapselpiloten-Kollegen finstere Pläne zu schmieden – und bisher war Island hierfür die fantastische Umgebung. Im kommenden Jahr wollen wir jedoch in die Ferne schweifen, fremde Länder besuchen und so manches freundliche Klima genießen. Wir werden daher nicht in Island feiern, sondern der Heimatstadt eines unserer Spieler."

Wenn ihr Interesse an dem Wettbewerb habt, dann könnt ihr die offizielle Webseite von EVE Online besuchen. CCP Games möchte 2019 außerdem noch weitere Fanfests und Treffen organisieren.