Wir berichteten ja bereits kürzlich, dass das Hardcore-Strategiespiel Europa Universalis IV abermals ein Add-on erhalten soll. Dieses wurde nun konkret datiert.

Mit "Mandate of Heaven" spendieren Paradox Interactive und Paradox Development Studio dem Strategiespiel ein weiterse Add-on. Neue Gameplay-Events, die in Fernost rund um japanische Shogungs und Co. angesiedelt sind, sind unter anderem mit von der Partie. Zuletzt gab es jedoch noch keinen Termin, was sich heute jedoch geänder hat.

Mittlerweile steht nämlich fest, dass "Mandate of Heaven" offiziell ab de 06. April 2017 und damit bereits in wenigen Wochen zu haben sein wird. Im Vorfeld wird es am morgigen 14. März noch einmal eine ausführliche Vorstellung per Livestream geben. Dieser startet um 15:00 Uhr deutscher Start über den offiziellen Twitch-Kanal von Paradox Interactive.

Alle angekündigten Features des Add-ons könnt ihr indes unserer früheren Meldung zum Thema entnehmen.