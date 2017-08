Ciao, es geht nach Italien! SCS Software kündigt eine neue Erweiterung ihrer beliebten Fernfahrersim an...

Zwar gab es in Euro Truck Simulator 2 bereits einige Städte Norditaliens zu entdecken, doch demnächst geht es noch weiter gen Süden. Das Team von SCS Software entwickelt aktuell ein neues Add-on, in dem ihr weitere Teile Italiens erkunden könnt. Neue Bergstrecken, Tunnel, Küstenabschnitte und mediterrane Szenerie erwartet euch in der neuesten Erweiterung. Die bereits bekannten italienischen Orte werden zudem gründlich überarbeitet. Die Veröffentlichung ist für Winter 2017 geplant.

Es ist die insgesamt vierte nachträgliche Kartenerweiterung. Zuvor gab es bereits Erweiterungen für Osteuropa ("Going East!"), Skandinavien ("Scandinavia") und Frankreich ("Vive la France!").

Euro Truck Simulator 2 gehört nach wie vor zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Der tschechische Spielehersteller SCS Software ist sonst noch für die Reihen 18 Wheels of Steel und Hunting Unlimited bekannt.