Das Thema eSports wird weltweit immer größer. In Korea ohnehin bereits ein riesiges TV-Phänomen, kommt nun auch ein Wettbewerb in Deutschland ganz groß ins Free-TV.

Eine neue Zusammenarbeit zwischen der ESL und dem Sportsender SPORT1 bringt das eSports Major Event ESL One Hamburg 2017 ins Free-TV. Der Sender wird demnach im Oktober live übertragen. Gespielt wird am 28. und 29. Oktober Dota 2, wobei es einen Preisgeld-Pool von einer Million US-Dollar zu gewinnen wird. SPORT1 ist in der Barclaycard Arena in Hamburg vor Ort.

Damit aber nicht genug, denn der TV-Sender hat weitere Medienrechte an diesjährigen Final-Events der ESL Sommer- und Wintermeisterschaft in FIFA 17 sowie in League of Legends erworben. Bereits am kommenden Samstag, den 26. August, duellieren sich auf der gamescom in Köln die zwei besten Spieler der ESL-Meisterschaft in FIFA 17; SPORT1 überträgt das Endspiel um die FIFA-Krone live ab 13:00 Uhr im Free-TV.

Details zur ESL Wintermeisterschaft 2017 in den Titeln League of Legends und FIFA folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Wettbewerbe sollen im Dezember steigen.