Escape from Tarkov

Battlestate Games hat die nächste Entwicklungsphase in Bezug auf seinen Ego-Shooter Escape from Tarkov eingeläutet.

Bereits vor über einem Jahr ist die geschlossene Alpha-Testphase zu Escape from Tarkov gestartet, nun läuten die Macher die nächste Stufe der Entwicklung des Spiels ein. Dabei handelt es sich zwar noch nicht um die Beta, immerhin aber um eine erweiterte Alpha-Version.

In Zusammenhang mit dem Start der neuen Version sollen auch weitere Spieler zur Testphase zugelassen werden. Alte Spieler dürfen sich im Übrigen um frische Inhalte freuen. So gibt es das neue Raid-Gebiet namens Wald und ihr müsst künftig auch verstärkt auf den Zustand eurer Wummen achten, bevor diese kaputt geht. In Gruppen könnt ihr diverse Missionen nun kooperativ erledigen. Ergänzt werden die Neuerungen auch durch Bugfixes und Optimierungen der Spielphysik.